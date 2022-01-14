Россия попросила Турцию разъяснить слова помощника Эрдогана об ОДКБ

Москва запросила у Анкары разъяснения в связи с заявлением помощника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана относительно использования сил ОДКБ в Казахстане. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, сообщает ТАСС.

«В Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление одного из советников президента [Тайипа] Эрдогана, который просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ. Мы сейчас запросили наших турецких коллег объяснить, что это означает», — сказал Лавров.

При этом российский министр отметил, что не наблюдал «нервной реакции» со стороны официальных лиц Азербайджана и Турции по поводу отправки миротворцев сил ОДКБ в Казахстан.

2 января в казахстанском городе Жанаозен Мангистауской области вспыхнули протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для охраны социально-значимых объектов в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

13 января в городе Алма-Ата прошла церемония завершения миротворческой операции в Казахстане. Как заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, обстановка в Казахстане была стабилизирована благодаря скоординированным действиям миротворцев.

Миротворческие силы продолжают постепенно возвращаться на родину.