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Джонсон избежит наказания за вечеринки во время локдауна

Times: дело о вечеринках на Даунинг-стрит закроют без передачи в полицию

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Jacob King/PA Wire/Pool via Reuters

Внутреннее расследование вечеринок в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, вероятно, придет к выводу, что их проведение не было преступным. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что возглавляющая проверку секретарь кабинета министров Сью Грей, таким образом, не будет передавать материалы дела в полицию для дальнейшего расследования.

В публикации предполагается, что проверяющая ограничится тем, что упрекнет Джонсона в отсутствии благоразумия, а также подвергнет критике культуру труда на Даунинг-стрит, которая размывает грань между работой и неформальным общением.

Ранее полиция Лондона отказалась расследовать дело премьер-министра Бориса Джонсона, который принимал участие в незаконных вечеринках во время общенационального локдауна.

Вечеринки политической элиты Британии проводились несколько раз во время пандемии COVID-19. В частности, публичное негодование вызвала недавняя публикация приглашения на вечеринку, которая прошла в мае 2020 года. Оно было отправлено спустя час после запрета подданным страны собираться более, чем по двое. В нем гостей приглашали «насладиться прекрасной погодой» и призывали брать с собой свои напитки.

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