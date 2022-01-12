В МИД России заявили о полной деградации контроля над вооружениями в Европе

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что ситуация с контролем над вооружениями в Европе полностью деградировала. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО, видеозапись которой опубликована на You-Tube-канале РБК.

«Сегодняшняя встреча была посвящена именно анализу всех факторов, которые влияют на деградацию европейской безопасности, которую мы наблюдаем в последние годы», — заявил дипломат.

Он добавил, что у Москвы и Североатлантического альянса вообще нет объединяющей позитивной повестки дня, НАТО настроена на сдерживание России. По словам Грушко, под это выделяются колоссальные ресурсы, а информацию о том, что сдерживание России является главным предназначением альянса, никто не скрывает.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

В Министерстве обороны России заявили, что игнорирование НАТО инициатив России по деэскалации создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности. Там подчеркнули, что замминистра обороны Александр Фомин на заседании Совета Россия — НАТО довел оценки РФ текущего состояния в сфере евробезопасности. В ведомстве отметили, что отношения России и Североатлантического альянса в текущий момент находятся на критически низком уровне.