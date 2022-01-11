Глава МИД Украины прокомментировал переговоры России и США

Соединенные штаты в ходе прошедших в Женеве переговоров дали России понять, что у нее нет «права голоса» в вопросе членства Украины в НАТО. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя переговоры между Россией и США, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, это «красная линия», которые не праве пересекать ни Украина, ни ее партнеры.

«Коллективный Запад не пойдет на предоставление России «юридических гарантий» о нерасширении альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением», — подчеркнул Кулеба в интервью «РБК-Украина».

По его словам, Москва также получила сигнал о том, что с ней не будут договариваться по украинским вопросам без участия Киева.

«Украина занимает принципиальную позицию: линия старта для обсуждения гарантий безопасности на евроатлантическом пространстве должна начинаться с деэскалации Россией ситуации безопасности вблизи украинской границы и выхода России из Донбасса и Крыма», — подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее на Украине рассказали о «неприятным звоночке» для Киева после переговоров РФ и США.