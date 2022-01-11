В США призвали Байдена решительнее действовать с санкциями против России

США использовали на переговорах с Россией определенную стратегию — напугать серьезными санкциями, способными уничтожить российскую экономику. Об этом сообщает журнал Foreign Affairs.

Журналист Крис Миллер в своей статье отметил, что российский президент Владимир Путин смириться с экономическими санкциями ради доминирования над бывшими «государствами-сателлитами».

По словам эксперта, серьезно повредить экономике России могут следующие меры: внесение банков страны в санкционный список, запрет регуляторам конвертировать рубли в доллары, отключение РФ от системы SWIFT. При этом Миллер отметил, что эти ограничения сильно скажутся и на Европе, а также напрямую повлияют на Китай и в конце концов на сами Соединенные штаты.

По словам автора статьи, чтобы Москва восприняла всерьез угрозы со стороны Вашингтона, администрации американского президента необходимо сделать свои заявления более конкретными и резкими, назвать российские банки и компании, которые могут попасть в санкционный список, и конкретные транзакции, которые невозможно будет совершать.

Накануне газета The New York Times сообщила, что Минторг США может принять постановление, которое фактически запретит экспорт в Россию потребительских товаров, в которых используется электроника, произведенная или разработанная у них в стране. Это станет одной из ответных мер в случае вторжения на Украину.

Комментируя сообщения о санкция, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угрозы США о новых санкций против России — это своеобразная артподготовка перед консультациями по гарантиям безопасности.