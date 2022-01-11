Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Зюганов обвинил Казахстан в русофобской политике 15:18
В Госдуме предлагают сравнять зарплаты депутатов со средним заработком 15:17
В США призвали Байдена решительнее действовать с санкциями против России 15:14
«Елки 8» уличили в плагиате постера 15:11
Политолог ответил на слова украинского эксперта о «неприятном звоночке»... 15:09
Россиянам сообщили об опасности фальшивых рассылок о повышении зарплаты 15:09
Fitch: США станут крупнейшим мировым экспортером СПГ в 2022 году 15:06
Две лыжницы заявили, что власти Белоруссии не пускают их на ОИ за поддержку... 15:05
Диетологи назвали продукты, замедляющие старение 15:00
AliExpress Россия: в праздники россияне чаще всего покупали товары для кошек 14:59

В МИД Эстонии рассказали, как относятся к продолжению учений НАТО в Европе

Глава МИД Эстонии Лийметс сообщила о намерении продолжать военные учения НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что учения Североатлантического альянса в регионе стоит продолжить. Об этом сообщает издание Eesti Rahvusringhääling.

«Военные учения, несомненно, являются очень важной частью коллективной обороны НАТО, и, с нашей точки зрения, их продолжение, разумеется, очень важно», — уточнила глава МИД Эстонии.

По словам Лийметс, в части военных учений со стороны России Эстония ранее увидела отсутствие прозрачности.

«И если здесь удастся договориться о повышении прозрачности и ее соблюдении, то это, несомненно, укрепило бы безопасность в Европе», — обратила внимание министр.

Ранее в США призвали не принимать в НАТО бывшие советские республики.

Также в Польше рассказали, что скрывается за доктриной НАТО по сдерживанию России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть