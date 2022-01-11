В МИД Эстонии рассказали, как относятся к продолжению учений НАТО в Европе

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что учения Североатлантического альянса в регионе стоит продолжить. Об этом сообщает издание Eesti Rahvusringhääling.

«Военные учения, несомненно, являются очень важной частью коллективной обороны НАТО, и, с нашей точки зрения, их продолжение, разумеется, очень важно», — уточнила глава МИД Эстонии.

По словам Лийметс, в части военных учений со стороны России Эстония ранее увидела отсутствие прозрачности.

«И если здесь удастся договориться о повышении прозрачности и ее соблюдении, то это, несомненно, укрепило бы безопасность в Европе», — обратила внимание министр.

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