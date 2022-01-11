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В МИД заявили о готовности России продолжить работу с США по вопросам безопасности

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РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва готова продолжить работу с США по вопросам гарантий безопасности. Об этом она сказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Это очень сложные вопросы, вопросы, вызывающие, мягко говоря, разногласия, все равно имеют шанс и должны иметь шанс на профессиональный, конструктивный, деловой разговор», — сказала дипломат.

По его словам, российская сторона это показала в ходе прошедшей встречи в Женеве.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности прошлиь в Женеве 10 января. Российскую делегацию представлял заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, американскую — первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США рассчитывают на новые контакты с Россией в ближайшие дни.

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Отношения России и США
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