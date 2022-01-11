Киев потребовал от НАТО четких решений перед переговорами с Россией

Киев вооружил партнеров аргументами перед переговорами между Россией и НАТО, заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква. По его словам, на встрече комиссии Украина-НАТО представители республики высказали свою позицию относительно диалога альянса с Москвой.

«Сверили часы с государствами-членами НАТО и вооружили их аргументами накануне запланированного диалога с Россией. Наши аргументы были услышаны и взяты в работу <…> Отметил важность того, чтобы Украина не только должна быть приглашена на предстоящий саммит НАТО как страна-партнер, но и были бы приняты четкие решения относительно ее дальнейшего движения к членству в НАТО, желательно с конкретными временными ориентирами», — написал Жовква в Facebook.

Как отметил представитель офиса президента Украины, во время заседания комиссии Украина-НАТО стороны не раз говорили о том, что будущее Киева в альянсе будет определяться странами-членами блока и непосредственно самой украинской стороной.

«Это вселяет осторожный оптимизм на успешный результат Мадрида (где должен пройти саммит альянса) и дальнейшее движение в НАТО», — резюмировал Жовква.

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