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США и еще пять стран призвали КНДР прекратить ракетные испытания

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KRT/AP

США и еще несколько государств призвали КНДР прекратить ракетные испытания и начать переговоры о денуклеаризации. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап.

Шесть стран, включая Албанию, Великобританию, Францию, Ирландию и Японию, заявили, что развитие баллистической ракетной программы является угрозой международному миру и безопасности.

Совместное заявление прозвучало незадолго до того, как Совет Безопасности ООН должен был провести за закрытыми дверями заседание, посвященное ракетным испытаниям Северной Кореи, в которых, как утверждает Пхеньян, участвовала недавно разработанная гиперзвуковая ракета.

«Мы едины в осуждении последнего ракетного запуска КНДР. Запуск КНДР 5 января баллистической ракеты является явным нарушением резолюций СБ ООН», — зачитала текст заявления постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

5 января стало известно, что КНДР провела испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и «точно попала в цель». Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября прошлого года.

Ранее сообщалось, что у граждан КНДР взяли образцы почерка из-за граффити про Ким Чен Ына.

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