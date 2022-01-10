Столтенберг ушел от ответа на вопрос о шагах Украины для членства в НАТО

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обещает поддержку Украине, однако не ответил на вопрос, касающийся предоставления ей конкретного плана действий для членства. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы оказываем Украине политическую поддержку, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность, а также практическую поддержку посредством фондов, модернизации сил. И я считаю, что нужно оказывать больше поддержки», — уточнил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, организация помогает приблизиться Киеву к вступлению в НАТО, стать членом. Тем не менее, каких-либо условий, обязательств для вступления в альянс генсеком не было приведено.

«Только Украине и 30 членам НАТО решать, когда Украина готова к членству», — заключил он.

Ранее в НАТО пообещали учесть опасения России. Столтенберг также назвал «положительным сигналом» согласие Москвы провести заседание Совета Россия — НАТО.