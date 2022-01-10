Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Главу Европарламента поместили в больницу из-за серьезных проблем со здоровьем 18:19
В меню школьников Московской области могут появиться пельмени 18:16
Уголовное дело о недвижимости Баталова и мошенниках направят в суд 18:14
Назван самый угоняемый автомобиль в России в 2021 году 18:06
В «Мире Юрского периода» появится темнокожая главная героиня 18:05
ЕС призвал власти Казахстана к соблюдению прав человека 18:05
В Казахстане подсчитали экономический ущерб от беспорядков 18:04
Путин сменил посла в ЦАР 17:59
Биткоин упал ниже $40 тысяч впервые с сентября 17:54
Суд арестовал имущество жены подозреваемого в хищениях владельца сети «Рив Гош»... 17:39

Столтенберг ушел от ответа на вопрос о шагах Украины для членства в НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обещает поддержку Украине, однако не ответил на вопрос, касающийся предоставления ей конкретного плана действий для членства. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы оказываем Украине политическую поддержку, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность, а также практическую поддержку посредством фондов, модернизации сил. И я считаю, что нужно оказывать больше поддержки», — уточнил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, организация помогает приблизиться Киеву к вступлению в НАТО, стать членом. Тем не менее, каких-либо условий, обязательств для вступления в альянс генсеком не было приведено.

«Только Украине и 30 членам НАТО решать, когда Украина готова к членству», — заключил он.

Ранее в НАТО пообещали учесть опасения России. Столтенберг также назвал «положительным сигналом» согласие Москвы провести заседание Совета Россия — НАТО.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть