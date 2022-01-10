В НАТО заявили о возможности диалога с Россией на переговорах по безопасности

НАТО учтет опасения России на переговорах по гарантиям безопасности, при этом российская сторона должна учесть опасения альянса. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Комиссии НАТО — Украина в Брюсселе.

«Мы прислушаемся к опасениям России, но любой содержательный диалог должен также учитывать наши опасения по поводу действий РФ», — сказал он.

Столтенберг также назвал «положительным сигналом» согласие России провести заседание Совета Россия — НАТО.

Заседание Совета Россия – НАТО запланировано на 12 января. На следующий день в Вене пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.