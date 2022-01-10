Генсек НАТО заявил о возможности диалога с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с Россией можно вести результативный диалог. Об этом он сообщил журналистам в преддверии заседания Россия-НАТО, передает РИА «Новости».

По его словам, НАТО пытается предотвратить военный конфликт и готовы выслушать озабоченности России.

«Я раньше проводил переговоры с Россией, будучи премьер-министром, я вспоминаю, что можно договариваться с Россией, мы наблюдаем это и в контактах с НАТО в самых разных областях», — сказал он.

При этом Столтенберг считает, что Россия может захотеть «применить силу» и пойти по более конфликтному пути.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, которые Москва не может принять. Об этом он сообщил журналистам перед встречей с делегацией США в Женеве.

До этого представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой ограничение масштабов военных учений, а также неразмещение на Украине американских ракет. Он добавил, что Москва продолжит настаивать на том, что без решения этого вопроса продуктивный диалог невозможен.