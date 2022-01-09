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Пресс-секретарь: Назарбаев лично передал пост председателя Совбеза Токаеву

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Mariya Gordeyeva/Reuters

Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев самостоятельно передал пост председателя Совета безопасности действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Назарбаева Айдоса Укибая.

«В СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно Первого Президента. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами, как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства», — говорится в заявлении Укибая.

По его словам, Назарбаев во время протестов находился Нур-Султане и оказывал поддержку Токаеву.

«Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — рассказал пресс-секретарь.

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года. При этом он наделен статусом лидера нации и сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.

На фоне протестов и погромов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил на себя должность председателя Совбеза. После этого протестующие в Талдыкоргане снесли памятник Назарбаеву.

Ранее СМИ сообщали о возможном отъезде Назарбаева за границу на фоне его молчания по поводу событий, происходящих в стране.

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