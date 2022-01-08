Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ начали исполнять охранные функции в Нур-Султане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в субботу, 8 января, заседание оперативного штаба, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе своего выступления Токаев поручил уделить особое внимание вопросу восстановления объектов и инфраструктуры Алма-Аты и других регионов, которые пострадали в результате беспорядков. Глава государства также сообщил, что миротворцы ОДКБ начали исполнять охранные функции в Нур-Султане и это позволяет направить местных правоохранителей в Алма-Ату для участия в контртеррористической операции.

На заседании присутствовали генеральный прокурор Казахстана, новый глава Комитета национальной безопасности, а такие исполняющие обязанности министра внутренних дел и обороны.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Ранее сообщалось, что на аэродромы «Жетыген» и «Алматы» в Казахстане прибывают подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45-й бригады спецназа из состава миротворческих сил ОДКБ.