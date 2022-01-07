Дипломаты НАТО согласовали формат диалога с Россией

Главы МИД стран НАТО согласовали формат диалога с Россией на предстоящих переговорах, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Twitter по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран альянса.

«Во время встречи [видеоконференции] глав МИД НАТО мы согласовали предстоящие диалоговые форматы с Россией и подготовили заседание Совета Россия — НАТО. Для нас ясно: диалог должен происходить на основе ключевых принципов европейской системы безопасности», — написала Бербок.

По итогам экстренной видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран НАТО постоянное представительство США при НАТО сообщило, что главы МИД стран альянса призвали соблюдать дипломатические принципы в отношениях с Москвой и «проявили единство» в ответ на «агрессивные» действия России против Украины.

12 января в 10.00 должно состояться заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уточнял, на заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с «европейской безопасностью, особенно по ситуации на Украине», а также вопросы, связанные с «деятельностью военных, взаимной прозрачностью и снижением рисков».

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, подход России к этим переговорам будет «достаточно жестким». Он отметил, что Москва не придерживается позиции «отрицания всего и вся» и стремится искать решения, которые бы основывались на балансе интересов сторон.