Председатель КНР Си Цзиньпин обвинил внешние силы в беспорядках в Казахстане

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против внешних сил, организующих беспорядки в Казахстане. Об этом он сообщил в своем послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает ТАСС.

По его словам, Китай является «братским соседом» Казахстана. Он подчеркнул, что Китай «готов сделать все возможное, чтобы оказать необходимую поддержку Казахстану и помочь ему справиться с трудностями».

Ранее сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули территорию республики. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает Orda.kz со ссылкой на источник.

Главный редактор портала Гульнара Бажкенова отметила, что с начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением в связи с массовыми протестами в стране — он объявил, что возглавит Совет безопасности. Токаев заявил, что председатель Совбеза отныне намерен «действовать жестко». Таким образом, Назарбаев, который должен был пожизненно занимать этот пост, был отправлен в отставку.