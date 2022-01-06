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Генсек ОДКБ провел переговоры с Лукашенко и Токаевым по ситуации в Казахстане

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Sputnik/РИА «Новости»

Состоялись телефонные переговоры генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с главой Белоруссии Александром Лукашенко и его казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря организации Владимира Зайнетдинова.

«Глава казахстанского государства в свою очередь поблагодарил организацию за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ», — отметил представитель организации.

По его словам, главы государств обсудили ситуацию в Казахстане и реализацию решения Совета ОДКБ о направлении миротворцев для нормализации обстановки.

Ранее Лукашенко рассказал, что главы государств – членов ОДКБ всю ночь вели переговоры по переброске миротворческих сил в Казахстан.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

5 января на фоне погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

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