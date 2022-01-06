Косачев: ситуация в Казахстане не связана с переговорами России с США и НАТО

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ситуация с протестами в Казахстане на данный момент не имеет прямой связи с предстоящими переговорами РФ по гарантиям безопасности с США, НАТО и ОБСЕ.

«Я подозреваю, что появятся разные конспирологические теории в отношении того, что и Казахстан вспыхнул не случайно, а для того, чтобы осложнить переговорные позиции России. Я пока эту точку зрения не разделяю. Не хотел бы ошибиться, но у меня нет оснований полагать, что здесь есть что-то иное, кроме совпадения по времени», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Косачев добавил, что изначально митинги в республике начались из-за «крайне неудачного решения властей» о кратном повышении цен на сжиженный газ.

При этом сенатор допустил, что оппоненты России будут «дополнительно разжигать протестные настроения в Казахстане, а может быть, и как-то содействовать прибытию туда дополнительных групп боевиков».

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. На всей территории страны был введен режим ЧП.

10 января с Женеве Россия и США проведут переговоры по гарантиям безопасности, 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января пройдет заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.