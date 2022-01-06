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В США призвали отказаться от противостояния с Москвой

WSJ: США должны отказаться от «абстрактной» вражды с Россией

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Профессор политологии колледжа Макалестер в штате Миннесота, Эндрю Лэтэм опубликовал в газете The Wall Street Journal письмо, в котором он призвал Соединенные Штаты отказаться от «абстрактной» вражды с Россией из-за Украины.

«Нам не нужно прибегать к абстракции, чтобы объяснить желание России сделать Украину нейтральной, или стремление Ирана создать ядерное оружие, или стремление Пекина доминировать в западной части Тихого океана. Это не добавляет вопросу аналитической ценности», — пишет Лэтэм.

Он также осудил тренд на морализаторство, который появился в американской политике в последние годы.

«Единственная функция абстракции — представить международную политику как моральную пьесу, в которой мы — герои, а они — злодеи. Это может создать хорошую драму, но не помогает снизить риск крупной войны или управлять динамикой конфликта и конкуренции, которые заложены во всех международных системах», — пишет Лэтэм.

Ранее в США заявили о необходимости скорейшего назначения посла на Украине из-за «провокаций России».

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