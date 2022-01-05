Франция выступает за диалог с Россией ради стабильности в Европе

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости диалога с Россией для поддержания стабильности в Европе. Об этом сообщает ТАСС

«Требовательный диалог с Россией на основе принципов, отвечающих нашим коллективным интересам, полезен и необходим для укрепления стратегической стабильности в Европе», — сказал дипломат.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщила, что Европейский союз рассчитывает принять участие в предстоящих переговорах России с США и НАТО по вопросам гарантий безопасности.

Несколькими днями ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат порядкам безопасности Европы. По его словам, несмотря на то, что Москва предъявила требования США и НАТО, Европа не может оставаться в стороне, особенно когда суверенитет нескольких европейских стран, в том числе Швеции и Финляндии, был поставлен под вопрос политиками вне ЕС.

Переговоры между Россией и США по вопросам безопасности запланированы на 10 января, 12 января состоится встреча с представителями НАТО, на следующий день — с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).