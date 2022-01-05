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На Украине заявили, что Зеленский совершил серьезную ошибку в разговоре с Байденом

Эксперт Джангиров: Зеленский не заявил четко Байдену о стремлении Украины вступить в НАТО

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен был четко озвучить свою позицию по вступлению Украины в состав НАТО в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает РИА «Новости».

Эксперт отметил, что во время беседы Байден и Зеленский поддержали дипломатические усилия в рамках диалога с Россией по линии НАТО и ОБСЕ.

»<…> то есть Киев поддерживает переговоры, которые начинаются 10 января в Женеве, потом 12 января Брюссель и 13 — Вена», – сказал Джангиров.

При этом он выразил мнение, что украинский президент должен был заявить, что «никто не может запретить НАТО принимать в свои ряды Украину, а Украине вступать в альянс».

Ранее сообщалось, что Зеленский и Байден в ходе телефонных переговоров обсудили проведение саммита Украина-НАТО.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

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