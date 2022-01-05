В США колумбийцу предъявили обвинения по делу об убийстве президента Гаити

Власти США предъявили гражданину Колумбии Марио Антонио Паласиосу обвинения в сговоре с целью убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, которое произошло в июле 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное во вторник заявлении Министерства юстиции США.

По версии следствия, Паласиос и его подельники, включая 20 граждан Колумбии и несколько жителей Гаити с американским гражданством, участвовали в «сговоре с целью похищения или убийства президента Гаити».

Как указало следствие, изначально предполагаемые убийцы планировали лишь похитить Моиза, но впоследствии план поменялся.

Паласиосу предъявлено обвинение в сговоре с целью похищения или убийства за пределами США, а также финансировании убийства. Ему грозит пожизненное заключение.

Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Супруга Моиза также пострадала и была госпитализирована в Майами. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством. Также сообщалось, что расследующим убийство президента Гаити угрожают расправой..