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Стало известно, кто будет представлять МИД РФ на переговорах России с НАТО

Замглавы МИД РФ Грушко будет представлять дипведомство на заседании Совета Россия — НАТО

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Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что будет представлять российское дипведомство на заседании совета Россия — НАТО, сообщает ТАСС.

«Делегация состоит из представителей МИД и военных. Мидовскую часть я буду возглавлять», — сказал он.

4 января в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. Отмечается, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Позднее сообщалось, что главы Министерств иностранных дел НАТО проведут экстренную видеоконференцию 7 января для обсуждения требований России по вопросам гарантий безопасности.

15 декабря российский МИД России передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

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