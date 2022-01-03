В Кремле считают необходимым провести саммит ядерных держав

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совместного заявления ядерных держав необходимо провести саммит с участием лидеров России, Китая, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, сообщает РИА «Новости».

«Заявление лидеров «ядерной пятерки» не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН (предложенный ранее Путиным) все еще необходим», — заявил Песков.

Ранее Россия, Китай, США, Великобритания и Франция заявили о недопустимости ядерной войны.

В совместном заявлении руководства пяти стран также указано, что ни одна страна не будет указывать целью ядерного оружия другие страны, а также то, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франция будут совместно укреплять меры по предотвращению «непреднамеренного применения» ядерного оружия.

Также руководство этих стран подтвердило приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).