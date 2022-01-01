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Два украинских канала показали новогоднее обращение Порошенко вместо Зеленского

«Прямий» и «5 канал» показали украинцам новогоднее поздравление Порошенко вместо Зеленского

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Телеканал «Рада»

Два украинских телеканала показали новогоднее обращение к гражданам бывшего президента Украины Петра Порошенко вместо поздравления действующего лидера страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Гордон».

Так, канал «Прямий» в 23.56 начал транслировать речь экс-президента, а после полуночи зрителям показали видеозапись от Зеленского. При этом «5 канал» показал обращение Зеленского задолго до наступления Нового года, а поздравление Порошенко началось в 23.56 и завершилось в 00.00.

Бывший украинский лидер записал видео вместе с супругой Мариной. В ролике Порошенко рассказывал о своих поездках в Донбасс и борьбе с «российской агрессией», а жена — о противодействии коронавирусной инфекции.

«Пусть Новый год будет годом побед для страны и каждого из вас. Я твердо уверен: главные наши с вами победы еще впереди», — заявил Порошенко.

«Прямий» и «5 канал» транслируют поздравление бывшего президента Украины третий год подряд.

Ранее сообщалось, что половина украинцев готова снова проголосовать за Порошенко в случае досрочных выборов.

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