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Посольство РФ отреагировало на высылку российского сотрудника ООН из Косово

Посольство РФ в Сербии сочло провокацией высылку российского сотрудника ООН с территории Косово

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Marko Djurica/Reuters

Дипломаты посольства России в Сербии назвали провозглашение властями Косово сотрудника ООН из РФ персоной нон грата «очередной антироссийской и антиооновской провокацией».

«Расцениваем это «решение» Приштины как <...> провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами. Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий», — отметили в диппредставительстве РФ.

В посольстве выразили надежду на то, что «выходке» косовоалбанских властей будет дана «жесткая и недвусмысленная отповедь» в рамках миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косове (МООНК). Российские дипломаты призвали ООН обеспечить безопаность сотрудников из РФ.

Ранее министр иностранных дел Косово Доника Гервала заявила, что самопровозглашенная республика объявила сотрудника миссии ООН из России персоной нон грата из-за «его вредной деятельности, посредством которой нарушается национальная безопасность республики Косово».

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