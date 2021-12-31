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В Крыму предложили Украине ввести санкции против президента США

Политик Гемпель: Украина вместо санкций против Крымского моста должна ввести их против Байдена

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Дмитрий Макеев/РИА «Новости»

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил украинской власти вместо Крымского моста ввести санкции против президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Предлагаю властям Украины следовать своей абсурдной логике и вместо Крымского моста ввести санкции в отношении президента США Байдена, так как он ведет переговоры с Россией без их согласования», — заявил Гемпель.

Он отметил, что украинским политикам, прежде чем угрожать российской стороне, нужно взвесить все дальнейшие плачевные последствия для экономики своей страны в случае ответных мер.

Ранее комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады предложил ввести спецпошлину на импорт топлива из России.

Глава комитета Андрей Герус предложил ввести пошлины на уровне 4-5% на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок «Г», «А», «П».

Отмечается, что Герус направил свое предложение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову, главам ряда министерств и регуляторов.

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