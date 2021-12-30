ФРГ, Франция, Британия и США обсудили форматы диалога с Россией

Руководители Министерств иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и Соединенных Штатов обсудили ситуацию возле границ Украины и форматы диалога с Россией. Об этом сообщается в Twitter пресс-службы МИД ФРГ.

«Министр иностранных дел (Германии Анналена) Бербок сегодня вечером обсудила с коллегами... ситуацию возле границы Украины и предстоящие форматы диалога с Россией», — говорится в публикации.

Дипломаты также обсудили «солидарность с Литвой в свете действий Китая, Иран и СВПД».

Ранее официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам Швейцарии Валентин Кливаз заявил, что Швейцария готова предоставить свои услуги для проведения в стране саммита Россия-НАТО, запланированного на 12 января, если это потребуется.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.