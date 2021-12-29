Додон назвал политическим уголовное дело о хищении $12 млн

Бывший президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что ответил на все вопросы в Генпрокуратуре по делу о хищении $12 млн. По его словам, данное дело носит сугубо политический характер, написал он в своем Telegram-канале.

«Ответил на все вопросы прокуратуры по тому делу 2008 года, где мною во время нахождения в тогдашнем правительстве были соблюдены абсолютно все юридические процедуры. Совершенно очевидно, что дело, о котором я говорю, носит сугубо политический характер. Это попытка правительства Молдовы свести счеты со мной как с главным представителем оппозиции», — заявил Додон.

По словам политика, правительство Молдавии хочет переключить внимание граждан «на высосанную из пальца проблему».

Прокуратура Республики Молдова допросила 29 декабря экс-президента страны Игоря Додона по подозрению в хищении $12 млн. Речь идет о деле 13-летней давности, когда он занимал должности первого вице-премьера, министра экономики и торговли. Предполагается, что политик причастен к хищениям госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия «Энергоком». Как бывший президент и депутат, Додон не обладает неприкосновенностью, поэтому силовики могут задержать его, если прокуроры сочтут это необходимым. Сам Додон вину категорически отрицает. Подробности читайте в материале »Газеты.RU».