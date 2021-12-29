Путин заявил, что Россия и Белоруссия сделали «шаг вперед» в развитии Союзного государства

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск сделали существенный шаг вперед в развитии Союзного государства в 2021 году. Об этом он сообщил на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».

«Действительно, у нас в этом году сделан существенный шаг вперед в ходе согласования позиций по основным направлениям. 28 программ развития Союзного государства приняты», — сказал он.

По его словам, речь идет о сфере финансов, а также о налоговом, таможенном и фискальном законодательстве.

Путин добавил, что неформальный саммит лидеров стран СНГ, который состоялся в Санкт-Петербурге 28 декабря, был очень продуктивным.

Предыдущая встреча президентов России и Белоруссии состоялась 9 сентября в Москве, это была пятая по счету беседа в 2021 году. Тогда Путин и Лукашенко согласовали 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию Москвы и Минска. 4 ноября главы государств утвердили эти программы в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло по видеосвязи.