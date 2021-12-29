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Порошенко мог бы вновь стать президентом Украины в случае досрочных выборов

Половина украинцев готова снова проголосовать за Порошенко в случае досрочных выборов

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко вышли бы во второй тур в случае досрочных президентских выборов, в котором победить больше шансов у экс-президента страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в среду на сайте «Центра Разумкова».

Так, во втором туре президентской гонки за Зеленского готовы были бы отдать свой голос 49,9% респондентов, тогда как за Порошенко — 50,1%.

Уточняется, что по сравнению с результатами аналогичного опроса, проводившегося в конце июля - начале августа 2021 года, доля голосов, которые украинцы готовы отдать за действующего президента страны, снизилась с 28% до 23% среди всех опрошенных, а процент тех, кто готов голосовать за Порошенко, вырос с 17% до 23%.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Украины (67,5%) считают, что Владимир Зеленский не должен баллотироваться на второй срок. Более того, только 17% украинцев говорят о развитии ситуации в стране в правильном направлении при Зеленском, обратного мнения придерживаются 68,5% респондентов. С точки зрения 29% опрошенных, президент не выполнит ни одного предвыборного обещания до конца своего срока, верят в выполнение всех обещаний — только 4%.

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