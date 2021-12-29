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Боррель призвал не превращать переговоры по гарантиям безопасности в «Ялту-2»

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности не должны превратиться в «Ялту-2» — подобие Ялтинской конференции союзных держав 1945 года. Об этом он сказал в интервью Welt.

Он отметил, что вести переговоры о безопасности страны Европы необходимо с самими европейцами, переговоры на эту тему не могут проходить между двумя государствами.

«Сейчас не послевоенное время. Есть некоторые европейские государства, которые не являются членами НАТО. Не должно быть «Ялты-2», а если [дойдет до переговоров], то это должны быть «Хельсинки-2», — выразил мнение дипломат.

По словам Борреля, такие переговоры имеют смысл только в том случае, если они будут проходить при тесном взаимодействии и при участи Евросоюза. Он добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен согласен с ним по этому поводу.

«Мы должны говорить обо всех нарушениях договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году. Мы не согласны со многими событиями в российской внешней политике и некоторыми событиями, которые Москва считает своим внутренним делом», — заявил Боррель.

Ранее сообщалось, что Боррель назвал «неприемлемыми» требования России о нерасширении НАТО на Восток.

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