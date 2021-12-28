В Верховной раде решили освободить женщин от обязательного воинского учета

На рассмотрение Верховной рады внесен законопроект о добровольном воинском учете для женщин. Об этом сообщил в Telegram член президентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

Украинское министерство обороны выпустило 22 декабря приказ, в котором расширяющий список женских специальностей и профессий, подлежащих постановке на воинский учет.

«Внес в парламент законопроект №6482 о том, что на воинский учет женщины становятся только добровольно, исключая медиков. Соавторами стали 58 депутатов от «Слуги народа» и других фракций», — написал Бужанский.

Парламентарий также принес извинения украинкам за инициативу военного ведомства.

Приказ минобороны охватывает более сотни профессий. Причем, встать на учет должны даже беременные и женщины с несовершеннолетними детьми.

Ранее газета New York Times сообщила. что на Украине обучают партизан для защиты страны от гипотетического вторжения России.