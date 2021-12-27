Внук де Голля сделал комплимент Путину

Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер назвал Владимира Путина большим лидером для России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так Пьер де Голль отреагировал на поздравление, которое Путин послал сыну бывшего президента Филиппу, которому 28 декабря исполнится 100 лет. Поздравление и подарки передал посол России во Франции Алексей Мешков.

«Я очень тронут вниманием президента Путина, вниманием господина посла. Для меня это повод подчеркнуть сильную дружбу между Францией и Россией, которая родилась не только благодаря общей победе над фашистскими захватчиками», — сказал Пьер.

Он добавил, что остается верным идее деда о Европе от Атлантического океана до Урала, и выразил надежду, что Старый Свет вернется к фундаментальным ценностям, связанными с семьей, традициями и достоинством.

«Я также думаю, что президент Путин — большой лидер, большой президент для своей страны», — резюмировал Пьер.

Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что президент Путин говорит об Украине как «Гитлер о Судетах». Так, политик прокомментировал большую пресс-конференцию российского лидера, на которой среди прочего обсуждалась ситуация вокруг Украины.