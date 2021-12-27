Лавров оценил вероятность войны на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Запад планирует начать войну на Украине и обвинить во всем Москву. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

«Я не исключаю, что такое желание есть подпитать милитаристские настроения [на Украине], сделать «маленькую войнушку», потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные возможности», — сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, США и государства Запада предоставляют Украине вооружение и хвастаются тем, что с 2014 года поставили ей боеприпасов, вооружений и ударных систем на $2,5 млрд.

«В октябре-ноябре были сообщения, что еще почти на сотню миллионов (долларов — прим.)... и Javelin, противотанковых систем и боеприпасов доставили», — добавил министр.

В этом же интервью Лавров заявил, что Россия не будет унижаться и просить Запад о снятии незаконных односторонних санкций.