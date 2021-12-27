Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Мужчина, пытавшийся совершить покушение на Елизавету II, записал видео... 13:46
В Тульской области отреагировали на сообщения о новом главе МЧС 13:45
В Ираке протестующие заблокировали посольство США 13:41
В Канаде назвали посредственной молодежную сборную России по хоккею 13:37
Лавров: на Западе стали замечать «безбашенные поступки» Зеленского и... 13:37
Минниханов заявил, что позиция Татарстана не во всем учтена при принятии закона... 13:36
Агент прокомментировал интерес к Миранчуку со стороны четырех клубов 13:31
Матвиенко заявила об отсутствии у России планов возрождения СССР 13:29
В Госдуме поставили под сомнение эффективность мер ЦБ по сбору данных... 13:27
Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову 13:27

Лавров оценил вероятность войны на Украине

Лавров: США и НАТО предоставили Украине с 2014 года вооружение на $2,5 млрд

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Запад планирует начать войну на Украине и обвинить во всем Москву. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

«Я не исключаю, что такое желание есть подпитать милитаристские настроения [на Украине], сделать «маленькую войнушку», потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные возможности», — сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, США и государства Запада предоставляют Украине вооружение и хвастаются тем, что с 2014 года поставили ей боеприпасов, вооружений и ударных систем на $2,5 млрд.

«В октябре-ноябре были сообщения, что еще почти на сотню миллионов (долларов — прим.)... и Javelin, противотанковых систем и боеприпасов доставили», — добавил министр.

В этом же интервью Лавров заявил, что Россия не будет унижаться и просить Запад о снятии незаконных односторонних санкций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть