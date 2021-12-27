В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры России и НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предстоящие переговоры России и НАТО, которые генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг предложил провести в первой половине января 2022 года.

«Это очень важный трек переговоров. «Безусловно, в двух проектах — проекте договора и проекте соглашения — которые были переданы сначала американской стороне, а потом в целый ряд европейских столиц, действительно, содержится инициатива России, связанная с Североатлантическим альянсом. Конечно, есть смысл, помимо трека двусторонних российско-американских переговоров на этот счет, также задействовать и направление переговоров между Россией и НАТО. Это будут важные переговоры и весьма и весьма ответственные, детали дорабатываются по дипломатическим каналам», — сообщил представитель Кремля.

По его словам, дата встреч будут подтверждена и переподтверждена. Будет сформирован экспертный состав делегаций, от этого многое будет зависеть.

Журналисты спросили Пескова, готова ли Россия предоставить гарантию.

«Россия поставила вопрос о гарантиях безопасности. Об этом договорились президент Путин и президент Байден. И президент Путин сказал, что РФ в семидневный срок в течение недели сформулирует свою позицию, и Россия сформулировала свою позицию. Теперь давайте дождемся, какая позиция будет сформирована в ответ», — сказал Песков.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил Москве организовать заседание Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января. В МИД РФ заявили, что рассматривают данное предложение.