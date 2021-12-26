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Политолог оценил слова Кулебы о доминировании России в Азовском море

Политолог Мезюхо: глава МИД Украины Кулеба нагнетает обстановку, говоря об Азовском море

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Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который признал доминирование России в Азовском море.

По мнению украинского министра, «в случае» войны Россия будет активно использовать свое преимущество для оказания давления на южные города Украины, расположенные на побережье Азовского моря.

Мезюхо подчеркнул, что украинский дипломат «искусственно нагнетает ситуацию».

«То, что у России существует военно-морское преимущество над Украиной, — это очевидно, это не секретная информация. К сожалению, украинский чиновник продолжает переваривать фейки западных изданий о якобы планах по российскому «вторжению» на Украину», — сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американской газете The Washington Post заявил, что Россия доминирует в Азовском море.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отвергают.

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