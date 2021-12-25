Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что обеспокоена сложными отношениями между Россией и Украиной. Об этом она сообщила в эфире телеканала RTR Moldova.

«Надеюсь, что все участники, вовлеченные в эту дискуссию, смогут найти мирные решения. Единственное разумное решение — это диалог, мирное разрешение ситуации. Мы надеемся на мир», — сказала она.

Ранее агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией, которые показывают, насколько Россия нарастила свое военное присутствие у границы Украины.

Уточняется, что фотографии предоставила компания Maxar Technologies, специализирующаяся на производстве средств связи. При этом агентство подчеркнуло, что «не смогло провести независимую проверку изображений».

До этого главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что около 52 батальонов вооруженных сил России были замечены у границы Украины, при этом раньше их было более 60. Он подчеркнул, что Москва может «увеличить их до 150», поэтому их задача — продолжать наблюдать за передвижениями войск РФ и «не расслабляться».