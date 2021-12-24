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Польский политик объяснил слова о построении «Четвертого рейха» в ЕС

Польский политик Качиньский: термин «Четвертый рейх» не является чем-то предосудительным

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Reuters

Руководитель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский увидел признаки строительства «четвертого рейха» в стремлении Германии федерализировать Евросоюз. Об этом сообщает Gazeta Polska Codziennie.

Политик в беседе с изданием высказался о части коалиционного соглашения в ФРГ, в котором говорится о желании Берлина расширить ЕС в «федеральное европейское государство». По его словам, ряд стран «не в восторге от перспективы строительства немецкого Четвертого рейха на основе ЕС».

Как отметил Качиньский, термин «Четвертый немецкий рейх» не является «чем-то предосудительным». Он уточнил, что «речь идет не о Третьем рейхе, а об отсылке к Первому».

«Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление этих изменений», — добавил политик.

Ранее Качиньский обвинил Германию в построении «Четвертого рейха». По его словам, ФРГ «хочет построить Четвертый рейх». Политик также заявил, что Варшава не допустит этого.

Первым рейхом считается Священная Римская империя германской нации. Он просуществовала с 962 по 1806 годы и объединяла обширные земли в центральной Европе, включая часть Италии, Швейцарии, Чехии. Вторым рейхом принято называть Германскую империю, провозглашенную в 1871 году и павшую в 1918 году, а Третьим — нацистскую Германию с 1933 по 1945 годы.

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