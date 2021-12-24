Россия призывает ООН потребовать от США возврата захваченной дипсобственности

Россия призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша незамедлительно запустить арбитражный трибунал против США из-за задержек с выдачей виз и захваченной российской дипсобственности. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«От господина Гутерреша требуется, чтобы он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США», — сказала дипломат.

Администрация бывшего президента США Барака Обамы (2009 — 2017 гг.) в конце декабря 2016 года ввела санкции в отношении России из-за якобы «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов». Американские власти закрыли доступ к загородной «даче» постоянного представительства России в Нью-Йорке и посольству РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Кроме того, администрации Обамы и следующего президента Дональда Трампа выслали десятки российских дипломатов из страны, были закрыты диппредставительства в других городах США.

Россия ответила на действия Вашингтона. В том числе были высланы американские дипломаты, сокращено число дипломатов США в России и закрыто американское консульство в Санкт-Петербурге.