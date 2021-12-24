Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В МИД выразили сожаления из-за открытия парка имени террориста Дудаева в Турции 13:57
Стала известна сумма иска к «Спартаку» от бывшего генерального директора 13:54
Путин и Герцог обменялись новогодними поздравлениями 13:52
СК завел уголовное дело по факту пожара в ковидной больнице Астрахани 13:51
Мэр Елабуги назвал непривитых от коронавируса пенсионеров «врагами» 13:50
Почти половина украинцев верят во «вторжение» России 13:49
Названы самые популярные направления у российских путешественников на Новый Год 13:48
«Его заразили ковидом»: в Госдуме рассказали о смерти актера... 13:46
Skoda повысила цены на новые машины 13:45
Россияне назвали Первый канал главным ТВ 2021 года 13:40

Россия призывает ООН потребовать от США возврата захваченной дипсобственности

Захарова: РФ требует от ООН запустить трибунал против США из-за захвата дипсобственности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Россия призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша незамедлительно запустить арбитражный трибунал против США из-за задержек с выдачей виз и захваченной российской дипсобственности. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«От господина Гутерреша требуется, чтобы он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США», — сказала дипломат.

Администрация бывшего президента США Барака Обамы (2009 — 2017 гг.) в конце декабря 2016 года ввела санкции в отношении России из-за якобы «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов». Американские власти закрыли доступ к загородной «даче» постоянного представительства России в Нью-Йорке и посольству РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Кроме того, администрации Обамы и следующего президента Дональда Трампа выслали десятки российских дипломатов из страны, были закрыты диппредставительства в других городах США.

Россия ответила на действия Вашингтона. В том числе были высланы американские дипломаты, сокращено число дипломатов США в России и закрыто американское консульство в Санкт-Петербурге.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть