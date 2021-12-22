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СМИ: Борис Грызлов станет послом в Белоруссии

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Председателя Высшего совета «Единой России» и полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Бориса Грызлова станет российским послом в Белоруссии, сообщает издание Znak со ссылкой на источник в Государственной Думе.

«Грызлов — политический тяжеловес, человек с репутацией, ему доверяет президент. Поэтому его назначение демонстрирует важность сотрудничества между Россией и Белоруссией, говорит о еще большем сближении наших стран», — указано в сообщении.

Источник предположил, что назначение Грызлова новым послом в Белоруссию станет предвестником создания единого парламента двух стран Союзного государства.

Позднее информацию о возможном назначении Грызлова подтвердил источник агентства «Интерфакс» в Госдуме.

«Кандидатура Бориса Грызлова на должность посла России в Белоруссии уже одобрена профильным комитетом по делам СНГ», — указано в сообщении.

Борис Грызлов в 2001-2003 годах занимал должность министра иностранных дел России, после чего стал председателем Государственной думы России в IV и V созывах. С 2011 по 2016 год состоял в Совете безопасности России.

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