В Китае раскритиковали США из-за денонсации Договора по открытому небу

США следует пересмотреть свою внешнюю политику и начать работу, направленную на поддержание стабильности в мире, об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе китайского МИД, оценив выход России из Договора по открытому небу (ДОН) после денонсации соглашения американскими властями.

«На протяжении длительного времени США крепко придерживались менталитета холодной войны, руководствовались идеей «Америка прежде всего», непрерывно нарушали договоры и выходили из них, свободно наращивали военную мощь, преувеличивали противостояние и конкуренцию крупных государств, оказывали серьезное негативное влияние на глобальный стратегический баланс и стабильность, на взаимное доверие и сотрудничество между крупными державами, а также на процесс международного контроля над вооружениями и разоружения», — отметили в ведомстве.

По словам китайских дипломатов, Россия вышла из ДОН, поскольку США и другие страны не были заинтересованы в сохранении договора, несмотря на попытки Москвы «спасти» его.

Ранее стало известно, что Россия вышла из Договора по открытому небу (ДОН), вслед за США из-за опасений, что европейские союзники Вашингтона могут передать Пентагону данные о российских военных мероприятиях, собранные в рамках ДОН.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 году. Участниками оставались до последнего времени 34 государства. Соглашение действует с 2002 года. Оно стало одной из мер по укреплению доверия в Европе после «холодной войны». Документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга.