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Посол России ответил премьеру Польши, обещавшему остановить «Северный поток — 2»

Посол России Андреев: решение по «Северному потоку-2» принимается не в Польше

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Global Look Press

Посол России в Польше Сергей Андреев в беседе с изданием «Известия» ответил премьер-министру Польши Матеуш Моравецкий, который призвал отказаться от запуска газопровода «Северный поток-2».

По его словам, аргументы против российского проекта несостоятельны, а реальные возможности Польши в этом вопросе ограничены. «В отношении запуска «Северного потока — 2» решение, конечно, будет приниматься не в Польше», — отметил посол.

Андреев назвал странными призывы польского министра к антимонопольному расследованию против «Газпрома», так как они не имеют никаких оснований и перспектив.

Дипломат сомневается, что Варшава сможет найти более выгодного поставщика газа, чем «Газпром». Он заключил, что вся тема газовых отношений между Россией и ЕС до крайности политизирована, в чем виноваты и представители Польши.

Польский премьер неоднократно выступал с критикой проекта, призывая не допустить его запуск «ради мира» и перестать «снабжать» президента России Владимира Путина «дополнительными деньгами» для вооружения. Он считает, что Россия якобы использует газ как «политический козырь».

Кроме того, политик полагает, что к появлению высокой инфляции в странах Европы причастны «Газпром», «Северный поток — 2» и Россия. Такую позицию он объяснил тем, что рост цен в европейских странах вызван удорожанием топлива, а за высокие цены энергоносителей ответственны указанные российские компании и сама Москва.

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