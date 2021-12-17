В Кремле пообещали продлить контрмеры против санкций ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ответ на санкции со стороны Евросоюза Москва также может продлить контрмеры. Об этом представитель Кремля заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.

Песков отреагировал на решение саммита ЕС о продлить экономические санкции сроком на полгода.

«Не мы вводили изначальные санкции и не нам поднимать этот вопрос. Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер. Они зеркально также будут продлеваться с нашей стороны», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков обратил внимание, что Москва по-прежнему считает вводимые санкции незаконными с точки зрения международного права.

«Нигде санкции еще не приводили к тому, чтобы их инициаторы пришли к поставленной цели», — добавил Песков.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ на фоне событий в Украине и воссоединения Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались.

Ранее ЕС продлил санкции за нарушения прав человека в отношении России.