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В Кремле пообещали продлить контрмеры против санкций ЕС

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ответ на санкции со стороны Евросоюза Москва также может продлить контрмеры. Об этом представитель Кремля заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.

Песков отреагировал на решение саммита ЕС о продлить экономические санкции сроком на полгода.

«Не мы вводили изначальные санкции и не нам поднимать этот вопрос. Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер. Они зеркально также будут продлеваться с нашей стороны», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков обратил внимание, что Москва по-прежнему считает вводимые санкции незаконными с точки зрения международного права.

«Нигде санкции еще не приводили к тому, чтобы их инициаторы пришли к поставленной цели», — добавил Песков.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ на фоне событий в Украине и воссоединения Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались.

Ранее ЕС продлил санкции за нарушения прав человека в отношении России.

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Санкции против России
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