Президент Литвы назвал поражением отказ правительства от ухода в отставку

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил разочарование из-за решения премьер-министра страны Ингриды Шимоните продолжить работу правительства в прежнем составе, несмотря на скандал, связанный с продолжением сотрудничества государства и компании «Беларуськалий», попавшей под санкции США.

«Не думаю, что это победа. Скорее, это поражение. Я думаю, не может быть так, чтобы вину за ошибки двух министров брало на себя все правительство и уходило в отставку — я не считаю такое решение подходящим. Точно также не может быть коллективной «безответственности», когда один покрывает другого и формируется своеобразная группа слепой защиты, такого не может быть, если речь идет о правительстве», — цитирует слова Науседы Delfi.

С точки зрения президента, вместе с сохранением состава правительства остался ряд вопросов о политической ответственности некоторых министров, и кабмин не сможет их решить, если в спешке «найдет стрелочника» по ситуации с «Беларуськалием».

«Если думают, что в спешке найдут «стрелочника», то у всех мундиры останутся чистыми, я не думаю, что это так. Выйдите на улицу и спросите у людей, они, наверное, вам ответят то же самое <…> Это стыдно, когда пытаются отвлечь внимание от своих проблем, пытаясь вовлечь в эту историю другие ведомства», — подчеркнул Науседа.

Ранее сообщалось, что глава компании Lietuvos gelezinkeliai («Литовские железные дороги») Мантас Бартушка подаст в отставку после ситуации вокруг транзита удобрений компании «Беларуськалий».

Скандал с транзитом белорусских удобрений начался в Литве в декабре. Вильнюс активно поддерживает давление Запада на Минск, в том числе отказываясь признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Однако, когда США ввели санкции против «Беларуськалия» в начале декабря, Литва не смогла разорвать договоренности с компанией. Дело в том, что перед появлением ограничительных мер белорусская фирма перевела авансовый платеж ЛЖД за продолжение транзита — отказ от своих обязательств грозит литовской компании судебным разбирательством и многомиллионными штрафами.