Глава Евросовета Мишель: ЕС подготовил твердую позицию по отношению к России

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз на полях саммита «Восточное партнерство» подготовил твердую и единую позицию по отношению к России «на случай агрессии против Украины». Его слова приводит ТАСС.

По его словам, ситуация вокруг Украины и России будет обсуждаться на саммите 16 декабря. Мишель подчеркнул, что ЕС готов ввести дополнительные санкции против Москвы при необходимости.

«Мы разделяем обеспокоенность относительно эскалации на границе Украины. Мы призывам Россию к деэскалации и воздержаться от любых агрессивных действий», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита «Восточного партнерства». Главной темой переговоров «нормандской тройки» стали минские соглашения и ситуация в Донбассе. По итогам диалога, стороны призвали Россию возобновить конструктивную работу в «нормандском формате».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что Европа может изменить свой подход к урегулированию украинского кризиса, однако сомневаются, что это окажет серьезное влияние на ситуацию.