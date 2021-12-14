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Зеленский заявил, что защищающаяся от агрессии страна имеет право на оружие

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Володимир Зеленський/Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любая защищающаяся от агрессии страна должна иметь право на приобретение оружия. Об этом он сообщил итальянской газете La Repubblica.

По словам Зеленского, Россия использует свои войска на границе с Украиной как «потенциал для шантажа западных государств».

«Но если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще жестче, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства и, возможно, региона в целом», — сказал он.

Зеленский отметил, что Германия помешала поставкам по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем на Украину.

Ранее сообщалось, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО.

По их данным, в мае Германия использовала право вето, заблокировав поставки уже оплаченных украинской стороной американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей. Вместе с тем правительство Меркель вынудило Нидерланды поддержать такое решение, чтобы не было впечатления, «что оно было единственным противником продажи», заявил источник.

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