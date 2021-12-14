На Украине назвали привлечение России к ответственности направлением внешней политики

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии пункта о внеблоковом статусе страны в новой внешнеполитической стратегии, сообщает ТАСС.

Он выделил шесть векторов внешней политики Украины. Прежде всего, это продолжение курса на сближение с ЕС и НАТО, а также «оставление в прошлом» таких понятий, как многовекторность и внеблоковость. Также он отметил «наиболее тяжелое» внешнеполитическое направление страны: противодействие «российской агрессии» и привлечение Москвы к ответственности за «преступления против Украины».

Кулеба рассказал, что в качестве элементов новой стратегии Украины в документе выделены обеспечение суверенитета страны и восстановление территориальной целостности, работа по наращиванию экспорта и привлечению инвестиций, защита прав украинских граждан в мире, меры по формированию позитивного имиджа Украины за границей.

Ранее экс-глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майор Василий Вовк заявил, что президенту страны Владимиру Зеленскому не стоит мечтать о танках на Красной площади в Москве.