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В Совфеде одобрили право губернаторов избираться более чем на два срока

Комитет Совета Федерации по конституции одобрил закон о региональной власти

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству во вторник, 14 декабря, одобрил закон об организации публичной власти в субъектах России, сообщает РИА «Новости».

В частности, по этому закону, губернаторы российских регионов потеряют право именоваться «президентами», однако получат возможность избираться на должность более чем на два срока. В Совете Федерации этот законопроект будет рассмотрен в среду, 15 декабря.

Кроме того, согласно законопроекту, президент России сможет снимать губернаторов с должности в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным законодательным собранием.

Конкретное число сроков, которое кандидат может занимать должность губернатора, теперь будет определяться также законодательным собранием региона.

Ранее в Государственной думе приняли в основном чтении закон о публичной власти в регионах.

Документ приводит нормы, регулирующие работу региональных властей, в соответствие Конституции России, в которую летом 2020 года были внесены поправки.

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