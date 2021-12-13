На Тайване опасаются учений НОАК и допускают начало войны

Минобороны Тайваня опасается, что Пекин может организовать внезапное нападение на остров, использовав учения в качестве плацдарма для полномасштабных боевых операций — такой вывод содержится в отчете военного ведомства. Основные тезисы, озвученные в тайваньском парламенте 13 декабря, приводит издание South China Morning Post.

По словам министерства, такой вариант развития событий будет соответствовать цели Пекина вторгнуться на Тайвань к 2025 году. Ожидается, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) задействует воздушно-десантные силы, чтобы в кратчайшие сроки и с минимальными потерями захватить остров.

В парламенте призвали нарастить объемы закупок вооружений на фоне прогноза.

«НОАК превратит свои военные игры в настоящие боевые действия, которые будут включать в себя запуск баллистических и крылатых ракет по позициям тайваньских ПВО, радиолокационным станциям и командным центрам», приводит выдержки из отчета SCMP.

Согласно документу, после установления господства в море и в воздухе, НОАК направит десантные корабли, транспортные самолеты и вертолеты для нападения на наиболее важные военные базы на Тайване. В докладе отмечается, что Пекин планирует осуществить захват острова до вмешательства иностранных сил.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин ранее заявил, что Пентагон готов помочь Республике Китай (Тайвань) в укреплении обороноспособности от внешнего нападения.